Fussball Robbens Zukunft weiter offen: FC Bayern der „beste Schritt“ Offensivstar Arjen Robben vom FC Bayern München möchte in den nächsten zwei Wochen eine Entscheidung über seine Fußball-Zukunft treffen.

Arjen Robben läuft beim Training des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München über den Platz. Foto: Sina Schuldt

München.„Ich bin eigentlich spät dran, aber das hat mit dieser Verletzung zu tun gehabt“, sagte der fünf Monate verletzt fehlende Niederländer am Dienstag auf einer Pressekonferenz des deutschen Fußball-Rekordmeisters, „ich hoffe, dass ich in ein oder zwei Wochen eine Entscheidung treffe, ich kann aber nichts versprechen.“

Robben war im Sommer 2009 von Real Madrid zum FC Bayern gewechselt und verlässt die Münchner nun nach zehn Jahren. Über ein mögliches Karriereende sagte der 35-Jährige lächelnd: „Es ist eine Option, aber ob es das wird, das weiß ich nicht.“ Den Wechsel an die Isar bezeichnete Robben als Meilenstein seiner Laufbahn. „Das war für mich der beste Schritt in meiner Karriere, der beste und wichtigste Transfer.“

Dem Bundesligafinale vor heimischem Publikum gegen Eintracht Frankfurt fiebert Robben entgegen. „Das Spiel am Samstag habe ich, glaube ich, schon dreimal in meinem Kopf gespielt“, räumte er ein. Der 98-malige Bundesliga-Torschütze würde nur zu gerne mit seinem kongenialen Partner Franck Ribéry einen denkwürdigen Abschied feiern. Wenn beide von Anfang an angreifen und dann erneut Meister werden würden, „da gibt es nix Schöneres, das wäre mein Tipp“, meinte Robben.