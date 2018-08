Porträt Robert Morgan: Der heimische Kosmopolit Er ist der neue Küchenchef auf der Burg Wernberg. Seine Küchenphilosophie fußt auf neuen und alten Wurzeln.

Von Angelika Sauerer

Merken

Mail an die Redaktion Robert Morgan tritt aus dem Schatten seines Vorgängers Thomas Kellermann, indem er vieles anders macht. Foto: Angelika Sauerer

Wernberg.Als Robert Morgan vor zehn Jahren auf die Burg kam, ahnte er nicht, wie lange ihn ihre Mauern festhalten würden. „Ein Jahr, zwei Jahre?“ Er lacht. „Ja, das war so der Plan.“ Im Oktober sind es nun zehn Jahre. Und es werden noch mehr werden. Der 32-jährige Brite aus der Grafschaft Kent ist mittlerweile der Küchenchef des Restaurant Kastell im Hotel Burg Wernberg. Die beiden Michelin-Sterne, die sich sein Vorgänger Thomas Kellermann hier neben weiteren Auszeichnungen erkochte, gehen auch auf das Konto seines Souschefs. Rob Morgan war seit sieben Jahren die rechte Hand des Sternekochs. Wenn er wollte, könnte er auf diesem Weg weitergehen. Doch er macht alles ganz anders.

Revolution von unten



Die Ärmel seiner weißen Kochjacke sind hochgekrempelt, die Augen blitzen unternehmungslustig, die breiten Schultern signalisieren: Hier steht einer, den nichts so leicht umhaut. Wer es nicht besser weiß, hält ihn vermutlich auf den ersten Blick für einen gestandenen Oberpfälzer. Und Standvermögen braucht er für seinen Plan allemal. Denn der junge Engländer holt die Burg von ihrem hohen Ross. Nach 20 Jahren ganz oben am Gourmethimmel kommt das beinahe einer Revolution von unten gleich. „Als ich gefragt wurde, ob ich es mache, war mir sofort klar: Kellermann II würde nicht funktionieren“, erzählt Morgan. Also erstellte er ein neues Konzept und unterbreitete es der Besitzerfamilie Conrad. Alles kam auf den Prüfstand: die Karte, die Öffnungszeiten, der Stil, die Einrichtung. „Eigentlich hätten wir gerne auch noch den Namen geändert. Aber uns ist beim besten Willen nichts Besseres als ‚Kastell‘ eingefallen“, sagt er. Was bleibt, ist der hohe Anspruch an die Küche. Er möchte richtig gutes Essen in einem tollen Ambiente auftischen. „Aber danach soll es dem Geldbeutel nicht weh tun.“

Burg Wernberg Thomas Kellermann war Vorgänger von Robert Morgan als Küchenchef im Restaurant Kastell. Der 47-jährige 2-Sterne-Koch wechselte im Juni zum Park Hotel Egerner Höfe in Rottach-Egern. In direkter Nachbarschaft kocht 3-Sterne-Koch Christian Jürgens in der Überfahrt. Er prägte von 2001 bis 2008 die Küche des Kastell.

Das Hotel Burg Wernberg öffnete 1998 nach sechs Jahren Sanierung und Umbau seine Pforten. Es gehört zur Vereinigung Relais & Chateaux. Eigentümer der Burg ist die Marktgemeinde Wernberg-Köblitz (Landkreis Schwandorf), die Familie Conrad (Conrad Electronics) hat sie für 99 Jahre gepachtet.

Robert Morgan hat ganz klein angefangen – das kann man ruhig wörtlich nehmen. Der mittlere zwischen zwei Brüdern hat schon als Kind bei seiner Mutter klassisch englisch kochen gelernt. Süffisante Bemerkungen in Bezug auf das Essen auf der Insel kontert er mit einem Grinsen und dem Hinweis, dass bei ihnen die deutsche Küche auch keinen besseren Ruf hatte. Als 13-, 14-jähriger Schulbub arbeitete er an den Wochenenden im Pub. Spülen und Putzen waren seine Aufgaben. „Ab und zu durfte ich das Gemüse oder das Baguette schneiden. Das war schon was Besonderes.“ Er jobbte auch als Kellner bei einer Catering-Firma. Mit 15 absolvierte er ein Praktikum im Pub und sein größter Wunsch ging in Erfüllung: Rob durfte in die Küche. Die Augen geöffnet hat ihm eine Woche beim englischen Fernseh- und Sternekoch Gary Rhodes. „Da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie Essen ausschauen kann. Es war eine andere Welt.“ Nach der Schule bewarb er sich auf dem Bournemouth & Poole College für den „Specialized Chef’s Course“. Unter den 30 Teilnehmern in seinem Jahrgang schlossen nach drei harten Jahren nur 15 erfolgreich ab. Rob Morgan gehörte dazu. Danach gehörte er zum Team des Sternekochs Hywel Jones im 5-Sterne-Resort Lucknam Park bei Bristol. „Ich habe wahnsinnig viel von ihm gelernt“, sagt er. Zusammen mit seiner damaligen Freundin und jetzigen Frau, die aus Deutschland stammt und zuvor in der Überfahrt am Tegernsee und in der Wutzschleife in Rötz beschäftigt war, wechselte er nach zwei Jahren an die Costa Brava. Nach einem weiteren Jahr zog das Paar weiter – nach Wernberg. Ihn hätte London gereizt. „Aber meine Frau mag große Städte nicht so gern.“

Fish’n‘ Chips auf Bayerisch



Längst ist Robert Morgan im beschaulichen Wernberg auch innerlich angekommen. Er hat zwei Töchter mit vier und sieben Jahren und sagt: „Ich fühle mich hier heimisch.“ Dieses Gefühl will er auch auf den Tisch bringen. Die Gerichte auf der Karte erzählen von der Heimatverbundenheit eines Kosmopoliten und der Weltoffenheit eines modernen Bayerns. „Friends & Family“ und „Farm to Table“ lauten die Stichworte. Geöffnet ist jetzt täglich Und sein Sharing Menü – alle teilen sich alles – schickt „Grüße von Oberpfälzer Wiesen, Wäldern und heimischen Gärten“ hinaus in die Welt. Der Saibling schwamm beim Bärnauer Andi Rösch im Teich, das Rote Höhenvieh käute auf der Weide in Tännesberg wieder, das junge Gemüse wuchs in Winzer und das Lamm kam im niederbayerischen Polting zur Welt. Weil er die Gerichte schneller wechseln kann als in einem Sterne-Restaurant, kann er regionale Anbieter besser einbinden. Wenn etwas aus ist, nimmt er es halt einfach von der Karte.

Und klar: Er will freilich auch mit der englischen Küche spielen. Seine Fish’n’ Chips inszeniert er dabei mit Bayerischem Waller.