Gastronomie Robert Morgan folgt auf Kellermann Der Nachfolger von Sternekoch Thomas Kellermann auf Burg Wernberg steht fest. Robert Morgan war bisher Sous-Chef.

Wernberg-Köblitz.Robert Morgan wird ab 1. Juni neuer Küchenchef im Gourmet-Restaurant „Kastell“ auf Burg Wernberg. Der 32-Jährige tritt damit die Nachfolge von Thomas Kellermann an, der Ende vergangenen Jahres seinen Wechsel an den Tegernsee bekanntgegeben hatte. Ab Ende Mai 2018 wird er in Rottach-Egern die Dichterstub’n übernehmen.

Morgan, der dem 2-Sterne-Koch Kellermann als Sous-Chef und Stellvertreter seit Jahren zur Seite steht, ist mit dem Küchenteam und der Region bestens vertraut, heißt es in einer Mitteilung der Burg. (du)

