Musikfestival Rock am Ring: Positives Fazit von Veranstaltern und Polizei

Nach den mehrtägigen Musikspektakeln Rock am Ring und Rock im Park haben Veranstalter und Polizei eine positive Bilanz gezogen. Insgesamt über 150.000 Festivalbegeisterte seien am Wochenende bei sommerlichem Wetter am Nürburgring und in Nürnberg zusammengekommen, teilten die Veranstalter am Montag mit.

dpa