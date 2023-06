Musik Rock im Park geht nach drei Festivaltagen zu Ende

Mit den Auftritten von der Rockband Foo Fighters, dem Rapper Apache 207 und anderen Formationen geht am Sonntag das Musikfestival Rock im Park in Nürnberg zu Ende. Rund 70.000 Fans haben dort dann nach Angaben des Veranstalters drei Tage lang vor den Bühnen getanzt und gefeiert. Wie das Zwillingsfestival Rock am Ring gehört Rock im Park zu den größten Festivals in Deutschland.

dpa