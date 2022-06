Anzeige

Musik „Rock im Park“ geht zu Ende Rund 75.000 Fans haben dort erstmals wieder nach zwei Jahren Corona-Pause zusammen vor den Bühnen in Nürnberg gefeiert.

dpa

Nürnberg.Mit den Auftritten von Bands wie Muse, Sportfreunde Stiller, Placebo und Deftones geht am Sonntag das Festival „Rock im Park“ in Nürnberg zu Ende. Rund 75.000 Fans haben dort erstmals wieder nach zwei Jahren Corona-Pause zusammen vor den Bühnen gefeiert. Zusammen mit dem Zwillingsfestival „Rock am Ring“ in der Eifel war es eins der ersten großen Festivals, die nach Ausbruch der Pandemie wieder veranstaltet wurden.

Die Einsatzkräfte zogen bisher eine positive Zwischenbilanz: Im Vergleich zu 2019 - dem letzten Mal „Rock im Park“ - mussten sie weniger Menschen versorgen oder ins Krankenhaus transportieren. Nach Einschätzung der Sanitätsdienste waren die Feiernden in diesem Jahr einfach vorsichtiger, um das Festival in vollen Zügen genießen zu können.

Viele der Musikfans sprachen anfangs von einem unwirklichen Gefühl, nach so langer Zeit wieder mit so vielen Menschen zusammen zu treffen. Nach den letzten Auftritten wurde auf den Campingplätzen auch noch bis weit in die Nacht weiter gefeiert.