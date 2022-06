Anzeige

Kultfestival „Rock im Park“ steigt nach Corona-Pause wieder Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause feiern am Pfingstwochenende in Nürnberg wieder Tausende Musikfans gemeinsam beim Festival „Rock im Park“. Mit um die 70.000 Besucherinnen und Besucher jedes Jahr zählt es zu den größten Musikfestivals in Bayern und Deutschland.



Silas (l-r), Philipp, Raphael, Franzi, Cynthia und Max feiern bei ihrer Anreise zum „Rock im Park". Foto: Löb Daniel/Löb Daniel/dpa

Nürnberg.Rund 70 Bands werden von Freitag bis Sonntag auf drei Bühnen auf dem ehemaligen NS-Reichsparteitagsgelände spielen. Gleichzeitig steigt am Nürburgring in der Eifel das Zwillingsfestival „Rock am Ring“. Die Veranstalter erwarten zu beiden Festivals insgesamt mehr als 160.000 Fans.

Den Auftakt machen am Freitag (14.05 Uhr) in Nürnberg dem Zeitplan zufolge die US-Bands Black Veil Brides und Daughtry. Später sollen unter anderem Billy Talent, Beatsteaks und Volbeat auftreten.