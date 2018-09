Fussball

Rohr lobt Frankreich: „Wird an der Weltspitze bleiben“

Frankreichs Fußball-Weltmeister werden nach Einschätzung von Gernot Rohr eine Ära prägen. „Ja, davon kann man ausgehen. Bei der WM in vier Jahren sind sie noch besser“, sagte der Wahlfranzose und Nationaltrainer Nigerias dem „Münchner Merkur“ in einem Interview (Dienstag-Ausgabe) vor dem Spiel der Nations League zwischen Deutschland und Frankreich am Donnerstag (20.45 Uhr).