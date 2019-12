Verkehr Rollerfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt Eine betagte Autofahrerin ist bei Oberstreu beim Abbiegen mit einem 17 Jahre alten Rollerfahrer zusammengestoßen.

Mail an die Redaktion Ein Warndreieck mit dem Schriftzug "Unfall" steht auf einer Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Oberstreu.Der Teenager wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 81 Jahre alte Autofahrerin hat demnach am Samstagabend im Landkreis Rhön-Grabfeld nach ersten Erkenntnissen den Rollerfahrer zu spät bemerkt. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß von seinem Fahrzeug geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau blieb unverletzt.