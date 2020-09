Anzeige

Unglück Rollerfahrer stirbt bei Unfall in Bogen Ein Autofahrer hatte den 44 Jahre alten Rollerfahrer in Bogen offenbar übersehen. Er nahm ihm die Vorfahrt.

Merken

Mail an die Redaktion In Bogen in Niederbayern hat sich ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Foto: Carsten Rehder/picture alliance/dpa

Bogen.Ein 44-jährige Rollerfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Bogen in Niederbayern (Landkreis Straubing-Bogen) am späten Samstagnachmittag tödlich verletzt worden. Ein Autofahrer habe den Rollerfahrer wohl übersehen und ihm die Vorfahrt genommen, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag.

Der 68-jährige Autofahrer wollte nach Informationen der Beamten nach links auf die Hauptstraße des Orts abbiegen. Der 44-Jährige kam unter den Wagen und starb noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft gab ein Gutachten in Auftrag. (dpa)