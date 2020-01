Unfälle Rollerfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto Ein 62-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto tödlich verletzt worden.

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit.

Rüdenau.Der Mann war am Donnerstagabend bei Rüdenau (Landkreis Miltenberg) unterwegs, als er aus zunächst unklaren Gründen mit dem Auto eines 47-Jährigen kollidierte, wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte. Der 62-Jährige starb noch an der Unfallstelle, der Autofahrer blieb unverletzt. Ein Gutachter soll den Unfallhergang nun klären.