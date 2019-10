Unfälle Rollerfahrer stirbt nach Zusammenprall Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Roller in Unterfranken ist ein 23-jähriger Rollerfahrer ums Leben gekommen.

Mail an die Redaktion Bei einem Zusammenprall mit einem Auto ist ein 23-jähriger Rollerfahrer in Unterfranken ums Leben gekommen Foto: Jens Büttner/dpa

Bessenbach.Ein Autofahrer habe den Rollerfahrer an der Autobahn-Anschlussstelle Bessenbach/Waldschaff (Landkreis Aschaffenburg) beim Abbiegen von der A3 übersehen, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Donnerstag. Die Fahrzeuge seien zusammengestoßen. Der Rollerfahrer starb noch an der Unfallstelle. Der 47 Jahre alte Autofahrer kam nach dem Unfall am Mittwochabend mit einem Schock ins Krankenhaus.

