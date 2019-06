Notfälle Rollerfahrer verunglückt tödlich: Mitfahrer schwer verletzt Bei einem Unfall mit einem Motorroller ist in Oberbayern ein 26-Jähriger ums Leben gekommen.

Mail an die Redaktion Ein Rettungshubschrauber startet an der Notaufnahme. Foto: Julian Stratenschulte/Archiv

Kraiburg am Inn.Nach Angaben der Polizei war der Mann am Mittwoch zusammen mit einem 23-jährigen Beifahrer auf dem Sozius in Kraiburg am Inn unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache prallten die beiden frontal gegen ein gemauertes Tor. Dabei wurde der Fahrer so schwer am Kopf verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Sein Beifahrer wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach München geflogen. Der Polizei zufolge trugen die beiden keine Helme. Ein Gutachter soll nun klären, wie es zu dem Unfall kam.