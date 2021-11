Anzeige

Kriminalität Rollstuhlfahrerin schreckt Pferde auf Eine Frau soll mit ihrem elektrischen Rollstuhl im Landkreis Regensburg absichtlich Pferde auf einem Ausritt aufgeschreckt haben.

Mail an die Redaktion Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Bernhardswald.Eine Reiterin sei dabei leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen die Rollstuhlfahrerin. Die 67-Jährige soll am Mittwoch in Bernhardswald auf eine Gruppe aus drei Reiterinnen zugefahren sein und dabei Fahrmanöver durchgeführt haben. Die Pferde scheuten, eine 62-jährige Reiterin stürzte und musste ins Krankenhaus.

