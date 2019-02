Pferde Rossmarkt in Berching war Besuchermagnet Michaela Kaniber sprach am wohl größten Wintervolksfest in Bayern. Reporter Bernhard Neumayer sammelte vor Ort Impressionen.

Berching.Am Mittwoch nach Lichtmess ist in Berching traditionell der Termin für den Rossmarkt. Früher ein reiner „Pferde- und Fohlenmarkt“ ist der Rossmarkt heute das wohl größte Wintervolksfest in ganz Bayern. Zahllose Fieranten verwandelten das mittelalterliche Berching schon in den frühen Morgenstunden in einen rieseigen Warenmarkt. Die Tiere standen auch dieses Mal wieder im Mittelpunkt: Mehr als 100 Pferde und Gespanne wurden aufgetrieben. Um 10.30 Uhr fand die Großkundgebung am Marktplatz statt – dieses Jahr stand Michaela Kaniber, Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, am Rednerpult.