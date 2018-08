Brauchtum Rosstag in Bad Kötzting im Zeichen der Landwirtschaft „Landwirtschaft und Handwerk von damals“ - unter diesem Motto fand am Sonntag der Rosstag von Bad Kötzting statt, inzwischen zum 30. Mal. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nahm erstmals an dem traditionellen Fest in der Oberpfalz teil. Nach seiner Rede gab es den großen Festzug mit etwa 150 Wagen und 440 Pferden durch die Innenstadt. Begleitet wurde der Zug von Musikkapellen.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident Bayerns. Foto: Peter Kneffel/Archiv

Rosstag in Bad Kötzting. Foto: Felix Hörhager

Bad Kötzting.Mit dem Festumzug wollen die Veranstalter auf die Traditionen früherer Fuhrleute und den Einsatz der Pferde als Arbeitstiere im landwirtschaftlichen Betrieb hinweisen. Viele Tausend Zuschauer verfolgen alljährlich den bunten Umzug mit prächtig geschmückten Wagen und altem Bauerngerät. Danach geht der Rosstag im Bierzelt weiter.

Die Kaltblut- und Haflingerzüchtervereinigung veranstaltete 1989 den ersten Kötztinger Rosstag. Das Fest hat sich in der Kurstadt etabliert und findet immer am letzten Wochenende im August statt. Nicht zu verwechseln ist der Rosstag mit dem mehr als 600 Jahre alten Kötztinger Pfingstritt. Der Tradition gemäß dürfen nur „Männerleut“ daran teilnehmen. Die Frauen sind dagegen für das Fest und das Schmücken der Pferde verantwortlich. Im vergangen Mai zogen mehrere Hundert Reiter in Tracht zur Kirche in Steinbühl.