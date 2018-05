Gesellschaft

Royals-Fans feiern die Hochzeit von Harry und Meghan

Ein Hauch von Windsor in München: Zahlreiche Royals-Fans haben auch in der bayerischen Landeshauptstadt die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle beim Public Viewing mitgefeiert. Eine Partnervermittlung hatte in eine Event-Location in der Innenstadt geladen - gekommen waren rund 100 Leute, bis auf eine Hand voll Männer nur Frauen im Alter zwischen 20 und 35 Jahren. Verziert mit Krönchen auf dem Haupt und meist gekleidet in den royalen Farben blau, weiß und rot, verfolgten sie das Geschehen in Windsor auf einer Großleinwand.