Viren RS-Virus: Fälle häufen sich in Ostbayern Die Atemwegserkrankung tritt in der Region in diesem Winter massiv auf. Für kleine Kinder kann sie lebensgefährlich werden.

Von Antonia Küpferling

Mail an die Redaktion Je kleiner ein Kind, desto schwerere Folgen kann eine RSV-Infektion haben. Foto: Arno Burgi/dpa

Regensburg.Husten, Schnupfen, Magen-Darm-Infekte: In Ostbayern sind viele Viren unterwegs, die sich etwa am Arbeitsplatz, in Bussen oder Kindergärten munter verbreiten. Oft sind Infektionen anstrengend, aber nicht bedrohlich. Ein Virus jedoch macht in der Region gerade vor allem kleinen Kindern zu schaffen: das Respiratorische Synzytial-Virus, kurz RSV.

„## ###### #### ### ### ######### ### ##### #### ######### ### ####“, #### ######### ##. ####### #######, ### ######### ######## ### #############. ## ### ############ ############ ###### ###### ### ### ###### #########. ##### ### ######### #### ##### ###### ### ###. „### ######## ####### ### ########### #### ### ## ### ##### ### ##### ####### ######### ###. #### ###### ###### ### #### ##### ### ######### ###### ####### ## ### ######“, ####### #######. ### #####: ### ### #### ##################. #### ### ######## ###########, #### ### ###### ### ####### ####### ## ####### ### ############## ######.

„## ####### ### ####, ##### ############ #### ### ######### #########“, #### ### #########. ## ###### #### ### ##### ### ######### ########### ### ### ##### #########. „####### ###### ### ##### #### ####### #####, ## ##### ###### ### ### ############### ######### ###### #######.“ ######### ### ### ##### #### #### #### – „#### ###### ##### ##### #####“.

####### ### ######## ##########

### ##-##### ### #### ##### #####. #### ######-####-######## (###) ### ### ####### ######## ########## ### ##### ## ############ ### ##### ### ######## ### ##### ###, ##### ### ######### ## ### ####### ###### ### ####### ### ###### ########. ######### #### #### #####, ## #### #### ###. ## ##### ######## ######## ### ###: „######### ### #. ############ ##### ## ### ## ####### ### ### ### #### ### #. ############ ###### #### ###### ########## #### ######### ### ### ############.“

### ##### ###### ##### ####### ######## ####, ##### #### ##### #####. ## ######### ## ########### ### ### ######### #### ######### ### #### ###-########## ##### ##############. ######### ### ##### ###### ##### ##### ### ###### ###### ######. ####### #### ### ### ############ #############: „### ########### ### ##### #### ## ### ##########. ##### ### #### ###### ##### ### ########### #####.“

## #### #### ############## ## ### ######, ## ##### #### ### ######### ###### ## ####### ####### #### #####. ##. ####### #######, ######## ## ######, ####### ### ###-###### ####### ### „############“ ###, „### ############ ## ###### #### ####### #### ## ######## ######“. #### ## ######## #### ## ##### ######### ########## ## ### #########. ## ## ## ######, #### ### ###### ##### #####: „##-##### ######### #### #### ######### ### ######-#####“, ####### #######.

########## ### ##########

### ##### ######## ################# ###### ###### ### ########## ########, #### ##### ###### ########## ###########. „### ###### ##### ### ### ## #######. ### ### ##### ### ######## ### ##### ###-#########“, ####### #######. ## #### ### ##### ####### ##########, ### ## #### #######, ##### #############. ###### ######### #######: „#### ### ######## #### ### ####### #### ##### ######### ###, ###### ### ##### ### ########## ##### ### ### ########### ######.“ ##### ##### ###### #### ###-######### ########. „#### ### ########## #### ### ######## ### ###########, ## ### #### #### ####### ######### ####, #### ## ## ## #### ###### ######.“

## ###### ### ###-###### ########### ####### ### #### #### ### ########### ### ######. „###### ### ### ### ###### ### #### ##### ## ##### ##### ##########, ##### ### ### ######: ## #### ###!“ ###### #### #### ### ###### #### #### ########. „##### ### ########### ###### ### ###### ### ######## ###-############ ## ##########.“ ### ##### ### ###### #### ######, ### ##### ########. „###### ##### ####### ###: ### ###### ### ########“, ######### #######. „##### ##### ##### ###, #### ### ### ######### #####.“

#### ###### ### ### ######## ### ######-####-######### ### ##-#####.

#### ### ###### ##### ### ####.

#### ### ##### ########## ##### ### ####.