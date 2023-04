Nürnberg Rucksack-Dieb flüchtet über Balkone aus dem vierten Stock

Der mutmaßliche Dieb eines Rucksacks ist über die Balkone eines vierstöckigen Hauses in Nürnberg geflohen und dann von der Polizei festgenommen worden. Eine 29-Jährige hatte am Donnerstag ihren Rucksack im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses abgelegt und ihn unbeaufsichtigt gelassen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei ihrer Rückkehr war er verschwunden und sie fand bei der Suche danach einen mutmaßlichen Dieb, der sich im Dachboden des Gebäudes versteckte.

dpa