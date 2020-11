Anzeige

Veranstaltung Rückblick auf ein besonderes Jahr Nicht Live-Gala, sondern Live-Sendung: „Menschen, die bewegen“ erzählt Geschichten, die nicht nur von der Pandemie handeln.

Von Andrea Jakob, MZ

Mail an die Redaktion Hannes Ringlstetter im Gespräch mit Moderatorin Marina Gottschalk. Er war einer der Gäste 2019. Foto: Tino Lex

Regensburg.Corona hat das Jahr 2020 ordentlich auf den Kopf gestellt. Improvisieren, neue Ideen und ein Plan B waren oftmals gefragt, denn kaum etwas ist so verlaufen, wie es wohl viele zu Jahresbeginn im Kopf hatten. Ein außergewöhnliches Jahr erfordert auch eine besondere Form des Jahresrückblicks. Traditionell am ersten Adventssamstag veranstaltet die Mittelbayerische seit 2016 ihre Gala „Menschen, die bewegen“. In den vergangenen Jahren kamen dazu hunderte Gäste ins Regensburger Marinaforum. Wir halten an der Tradition fest – auch wenn uns Corona zu einem Plan B zwingt.

Anstatt einer festlichen Live-Gala gibt es in diesem Jahr eine Live-Sendung. Am 28. November ab 20 Uhr bringen wir „Menschen, die bewegen“ zu unseren Nutzern nach Hause auf die Bildschirme. Der Jahresrückblick ist über das Nachrichtenportal direkt auffindbar und kann auch in der darauffolgenden Zeit noch abgerufen werden.

Jedes Jahr bewegen rührende, spannende und kuriose Ereignisse die Region. Unser Medienhaus lässt sie Revue passieren. Bei „Menschen, die bewegen“ erzählen mal prominente, mal bis dahin unbekannte Menschen ihre Geschichten, die nicht nur von der Corona-Pandemie handeln.

Das Jahr 2020 startete explosiv

Einen spektakulären Auftakt hatte das Jahr 2020 für Bauleiter Simon Leymeyer zu bieten. Noch nie hatte er ein so großes Gebäude wie den . Und noch nie eines, mit dem er persönlich so viel verbindet. Dort hatte er seine Frau kennengelernt. Leymeyer blickt bei „Menschen, die bewegen“ auf den 23. Februar zurück.

Als im März die ersten Corona-Fälle in der Oberpfalz auftraten, hatten sich die Uniklinik Regensburg und Prof. Bernd Salzberger längst vorbereitet. Seit Beginn der Pandemie ordnet der Infektiologe die Lage für die Mittelbayerische ein. Corona beschäftigt uns alle sehr. Deshalb sprechen wir im Rückblick darüber, wie das Virus in unser Leben kam, wie die Impfstoff-Fortschritte einzuordnen sind und über die Situation mitten in der zweiten Welle.

2020 ist ein hartes Jahr für die Gastronomie. Umso mehr dürfte sich zum „Newcomer des Jahres“ in Deutschlands Koch-Elite gefreut haben. Seine innovativen Ideen und langjährigen Bestrebungen, die auch das Wohl seiner Tiere im Blick haben, wurden gewürdigt. Davon erzählt der Spitzenkoch aus Schergengrub im Studio. Über Erfolg sprechen wir auch mit dem gebürtigen Regensburger Markus Stoll, bekannt durch seine Kunstfigur Harry G. , die auf dem Streamingdienst von Amazon Prime zu sehen ist, kam bei den Zuschauern gut an.



Papst kam nach Regensburg

Im Juni überschlugen sich die Schlagzeilen. Der emeritierte . Es war ein Herzenswunsch. Er begleitet seinen schwer kranken Bruder Georg Ratzinger. Der ehemalige Chorleiter der Domspatzen starb am 1. Juli 2020. Zu Gast bei „Menschen, die bewegen“ ist Christian Schaller, Leiter des Instituts Papst Benedikt XVI., der den Abschied der Brüder verfolgte.

Kein Kriminalfall hat Ostbayern in den vergangenen Jahren so bewegt, wie der . Redakteurin Isolde Stöcker Gietl schildert bei „Menschen, die bewegen“, wie sie den Fall jahrelang begleitet hat, und was sich in diesem Sommer vor Gericht abspielte. Am 6. Oktober fiel das Urteil: lebenslange Haft für den Verlobten.

Obwohl der Jahresrückblick heuer digital zu sehen ist, gibt es Musik. Die Showband um Schlagzeuger Gerwin Eisenhauer und Sänger Markus Engelstädter ist wieder dabei. Genauso wie die Moderatoren Marina Gottschalk und Josef Pöllmann. Unterstützt wird die Sendung von Sponsoren – in diesem Jahr von der REWAG AG & Co. KG, Dr. Robert Eckert Schulen AG und der Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf eG.