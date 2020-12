Anzeige

Jahreswechsel Rückblick: Das war das Jahr 2020 Sorgen und Lichtblicke der Wirtschaft, die Schlagzeilen Ostbayerns und süße Tiere: Hier finden Sie unseren Jahresrückblick.

Mail an die Redaktion Bei BMW in Regensburg liefen im März die ersten e-Modelle vom Band. Die deutschen Autohersteller stehen angesichts der Entwicklung alternativer Antriebe und der Corona-Pandemie vor den größten Herausforderungen seit Jahren. Foto: Foto: Julia Knorr

Regensburg.Das Jahr 2020 wird durch die Coronavirus-Pandemie in die Geschichte eingehen. Aber auch außerhalb von Corona ist in den vergangenen zwölf Monaten viel passiert. Wir blicken zurück auf ein ereignisreiches Jahr in Ostbayern und liefern neben harten Fakten auch Stars, Sternchen und süße Vierbeiner.

Die Nachrichten des Jahres: Hier finden Sie die großen Schlagzeilen Ostbayern – vom Ende der Conti-Arena im Januar bis zum Weihnachtsfest im harten Lockdown.

Sorgen und Lichtblicke im Wirtschaftsjahr: Wenn im nächsten Jahr die von vielen herbeigesehnten Impfstoffe gegen das Coronavirus großflächig zum Einsatz kommen, werden sie mit großer Wahrscheinlichkeit in einem Glasröhrchen aus der Oberpfalz aufbewahrt. Schott Mitterteich ist einer der weltweit führenden Hersteller von Pharmaverpackungen. Elf Milliarden Glasampullen stellt der gesamte Konzern jährlich her. Eine Erfolgsgeschichte, wie sie die Wirtschaft auch in Krisenzeiten schreiben kann. Aber in Ostbayern hatten 2020 beileibe nicht alle Unternehmensgeschichten ein glückliches Ende.

Buntes und Tierisches: Die Bachelorette bezirzen, den Babybauch in Rekordgeschwindigkeit abtrainieren und zwanglos über die Donau schippern. Corona hin oder her: The show must go on! In einem Jahr, das sich so grau anfühlte wie zwölf Monate November, tun sich zwar selbst erfahrene Promis schwer, Farbe in die Nachrichten zu bringen. 2020 war nicht viel los mit roten Teppichen oder rosaroten Sonnenbrillen. Aber ein paar haben sich dennoch im Rampenlicht versucht - Stars und Sternchen aus Ostbayern inklusive. Gegen einen Dackelblick kommen sie aber nicht an.

Das Jahr der Regensburger Seenotretter: „Niemand kann sagen, dass wir nicht mutig waren“, sagt Gorden Isler. Der Vorsitzende der Regensburger Helfer Sea-Eye blickt auf ein herausforderndes Jahr zurück. 361 Menschen haben die Seenottretter in diesem Jahr im Mittelmeer geborgen.