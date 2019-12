Bibliotheken Rückgabe der von Nazis geraubten Freimaurer-Bücher Das Deutsche Freimaurermuseum in Bayreuth hat am Mittwoch 203 von den Nationalsozialisten geraubte historische Bücher zurückerhalten.

Mail an die Redaktion Die Symbole der Freimaurer (Zirkel, Winkel, Hammer und Kelle) sind im Tor zur Loge zu sehen. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

München.Damit stelle sich die Bayerische Staatsbibliothek ihrer Verantwortung für ihre Verstrickung in NS-Unrecht, sagte Generaldirektor Klaus Ceynowa am Mittwoch bei der Übergabe in München. Es handelt sich um Bücher über Freimaurerei und Rituale, um Festschriften, Verzeichnisse der Logen und andere Literatur. Auch poetische und dramatische Werke sind darunter.

„Die Bücher kommen in ihre Heimat zurück und können dort wieder genutzt werden und lebendig bleiben“, sagte Museumsvorstand Roland Martin Hanke. Die Nazis hatten die Werke zwischen 1933 und 1936 in Bayreuth und anderen Städten beschlagnahmt und sie der SS-Schule Wewelsburg im nordrhein-westfälischen Büren übergeben. 1937 und 1938 gelangten sie laut Kunstministerium in den Besitz der Bayerischen Staatsbibliothek.

Die Provenienzforscher fanden heraus, das zwei Bücher der Großloge zur Sonne in Bayreuth gehörten, deren Rechtsnachfolger das Museum ist. Bei den restlichen Bänden habe man die rechtmäßigen Besitzer trotz umfangreicher Recherchen nicht ermitteln können. Das Museum in Bayreuth sei aber Sammelpunkt von Buchbeständen der 1933 enteigneten Logen.