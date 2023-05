EHC Red Bull München Rückkehr an eine Wunschstation: Söderholm folgt auf Jackson Die Nachfolge von Meistertrainer Don Jackson bei EHC Red Bull München ist namhaft geregelt. Ex-Bundestrainer Toni Söderholm übernimmt. Der ehemalige Spieler verrät, worauf er vor Jahren gehofft hat.

Christian Kunz, dpa

Trainer Toni Söderholm blickt ernst. Foto: Rolf Vennenbernd/Rolf Vennenbernd/dpa

München.Der ehemalige Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm wird neuer Chefcoach beim deutschen Meister EHC Red Bull München. Der Finne wird damit Nachfolger von Don Jackson, der seine erfolgreiche Karriere als Trainer beendet hat. „Ich bin sehr froh, wieder in München zu sein. Ich habe auch in meiner Zeit als Bundestrainer in München gelebt. Die Stadt ist für mich eine zweite Heimat geworden“, sagte der 45-Jährige am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

„Ich habe immer die Hoffnung gehabt, dass der Tag einmal kommen wird, hier arbeiten zu können. Die Art und Weise, wie bei Red Bull München gearbeitet wird, hat mich schon immer beeindruckt“, sagte Söderholm. Die Verpflichtung hatte sich abgezeichnet, am Montag wurde sie offiziell vollzogen. Wie lange die Zusammenarbeit laufen soll, teilte der deutsche Meister nicht mit. Doch Söderholm dürfte für mehr als nur ein Jahr mit dieser Aufgabe betraut worden sein.

Söderholm hatte zuletzt beim Schweizer Traditionsclub SC Bern gearbeitet. Im November vergangenen Jahres hatte er seinen Cheftrainerposten bei der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes aufgegeben, um bei seinem Ex-Club in der Schweiz arbeiten zu können. Harold Kreis übernahm als Bundestrainer seine Nachfolge.

„Mit Toni haben wir ab sofort einen Mann auf der sportlichen Kommandobrücke, der seine Trainerkarriere hier bei uns in der Organisation begonnen hat. Er kennt nicht nur unser Umfeld bestens, sondern auch unsere Philosophie. Seine Mentalität, seine Expertise und sein Charakter passen ausgezeichnet zu unserem Anforderungsprofil“, sagte EHC-Manager Christian Winkler. „Mit ihm sind wir bestmöglich für die anstehenden Aufgaben gerüstet.“

In der Saison 2015/16 trug Söderholm noch als Spieler das Trikot der Red Bulls und feierte mit den Münchnern die erste deutsche Meisterschaft der Clubgeschichte. Anschließend wechselte er in den Trainerstab des Teams. Nach über zwei Jahren als „Development Coach“ der Red Bulls und Trainer des Münchner Kooperationspartners SC Riessersee übernahm Söderholm zum 1. Januar 2019 das Amt des Bundestrainers von Marco Sturm.

Mit Jacksons Rücktritt endete am Freitag nach 1072 Spielen die bislang erfolgreichste Trainer-Laufbahn in der Geschichte der Deutschen Eishockey Liga. „Das Erbe von Don Jackson ist sehr groß. Aber es geht nicht um Einzelpersonen. Er hat - genau wie ich - in einem großen Team aus Staff und Kader zusammengearbeitet. Ich habe Riesenrespekt vor Don Jackson als Mensch und Trainer und vor dem, was er geleistet hat“, sagte Söderholm. „Er hat mir damals – wie auch andere – geholfen, als ich als Trainer angefangen habe. Ich habe gelernt, was im Trainergeschäft essenziell ist, worauf es ankommt.“