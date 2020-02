Verbraucher Rückruf für Weinbrandbohnen Es besteht Salmonellen-Verdacht. Betroffen ist die Charge mit Ablaufdatum 28. April der Forchheimer CCV-Vertriebs GmbH.

Merken

Mail an die Redaktion Bei einer bestimmten Charge der Schokopralinen besteht Salmonellenverdacht. Symbolfoto: Hendrik Schmidt dpa/lsn

Forchheim.Wegen möglicher Gesundheitsgefährdung durch Salmonellen ruft die Forchheimer CCV-Vertriebs GmbH eine Charge Weinbrandbohnen zurück. Wie das oberfränkische Unternehmen am Mittwoch mitteilte, handelt es sich um folgenden Artikel: Caractere Weinbrandbohnen, 200 Gramm, Charge L5554S8, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28.04.2020. Der Artikel sei zwischen dem 24.4.19 und dem 14.5.19 bundesweit an verschiedene Handelsketten ausgeliefert worden. Bei einer Packung der genannten Charge wurden Salmonellen festgestellt. Kunden, die den entsprechenden Artikel gekauft haben, könnten diesen auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten oder direkt beim Unternehmen zurückgeben.

Mehr Nachrichten aus Bayern finden Sie hier.