Fussball Rückrundenauftakt für Greuther Fürth und FC Augsburg Nach der kurzen Winterpause starten auch die SpVgg Greuther Fürth und der FC Augsburg in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga.

Mail an die Redaktion FCA-Trainer Markus Weinzierl lacht nach dem ersten nicht-öffentlichen Mannschaftstraining des FC Augsburg auf dem Trainigsgelände an der WWK-Arena. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Fürth.Der Tabellenletzte aus Fürth empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den ebenfalls abstiegsgefährdeten VfB Stuttgart. Mit „großer Energie und viel Bock“ gehen die Franken nach Einschätzung ihres Trainers Stefan Leitl den 18. Spieltag an. Die Fürther haben in der Hinrunde nur fünf Punkte gesammelt, der VfB auf Relegationsplatz 16 hat zwölf Zähler mehr.

Die Augsburger liegen in der Tabelle direkt vor den Stuttgartern. Die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl will am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Champions-League-Kandidat TSG 1899 Hoffenheim an die erfolgreiche Endphase des vergangenen Jahres anknüpfen. Rekordeinkauf Ricardo Pepi steht bei den Augsburgern gleich vor seinem Debüt im Sturm.

