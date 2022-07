Wasserwacht „Rückstau an Nichtschwimmern“: Kursangebot wird verstärkt

Mit Aktionen und Schwimmkursen will die Wasserwacht möglichst vielen Kindern im Freistaat bis zu den Sommerferien sicheres Schwimmen beibringen. Die Kampagne „Bayern schwimmt“ finde erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder in Präsenz statt, teilte die Wasserwacht nach der Auftaktveranstaltung in Geretsried (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) am Montag mit. In den vergangenen beiden Jahren hatte die Organisation auf Videos mit Anleitungen setzen müssen. Diese wurden demnach bisher mehr als 87.000 Mal aufgerufen.

dpa