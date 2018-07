Kirche Rücktritt in der Diözese Würzburg Der Finanzdirektor Albrecht Siedler ist am Freitag zurückgetreten. Gegen ihn liegt ein Strafbefehl vor.

Mail an die Redaktion Blick in den Würzburger Dom St. Kilian: Der Finanzdirektor der Diözese Würzburg ist am Freitag zurückgetreten. Foto: Daniel Karmann/dpa

Würzburg.Der Finanzdirektor der Diözese Würzburg ist nach Angaben des Bistums am Freitag zurückgetreten. Gegen Albrecht Siedler liegt ein Strafbefehl wegen Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt vor. Er hatte Sozialversicherungsbeiträge für Stipendien an Promotionsstudierende, die gleichzeitig in der Seelsorge eingesetzt waren, nicht abgeführt, teilte ein Sprecher mit. Die Beiträge in Höhe von mehr als 100 000 Euro sollen unverzüglich nachgezahlt werden. Mit seinem Schritt will Siedler Schaden von seinem Amt und von der Diözese abwenden. (dpa)

