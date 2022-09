Versicherungen Rückversicherungsschutz: Munich Re erwartet steigende Preise

Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re rechnet mit weiter steigenden Preisen für den Rückversicherungsschutz. „Unser Prämienvolumen wird wachsen, allein schon wegen der Inflation“, sagte Vorstandsmitglied Torsten Jeworrek am Sonntag beim traditionellen Branchentreffen in Monte Carlo. Angesichts der Inflationsraten komme es bei der Neuverhandlung der Verträge mit Erstversicherern für 2023 besonders darauf an, die zu erwartende Teuerung in die Prämien einzukalkulieren.

dpa