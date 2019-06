Kriminalität Rührender Post der Polizei Münchner Beamte erinnern an Kollegin, der vor zwei Jahren in den Kopf geschossen wurde. Heute liegt sie im Wachkoma.

Mail an die Redaktion Polizei München erinnert an einen Zwischenfall von vor zwei Jahren. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Regensburg.Mit emotionalen Worten richtet sich die Polizei München per Facebook an die Öffentlichkeit. Die Beamten erinnern in einem Post an eine Kollegin, die vor genau zwei Jahren im Einsatz schwer verletzt wurde.

Am 13. Juni 2017 fiel am S-Bahnhof Unterföhring ein aggressiver Mann auf. Die Polizistin namens Jessica und ein Kollege fuhren zum Ort des Geschehens. Dort eskalierte dann die Situation. Der Mann schoss auf die beiden Beamten, traf die Polizistin am Kopf und verletzte sie schwer.

Polizei München erinnert an Kollegin Jessica

„Die Rettungskräfte und Ärzte konnten zwar ihr Leben retten, aber seit diesem Tag liegt Jessica im Wachkoma und wird von ihrer Familie gepflegt“, heißt es in dem Post. Ihr Kollege sei auch verletzt worden, könne aber inzwischen wieder Streife fahren.

Jessicas Kollegen wenden sich auch direkt an die Verletzte: „Liebe Jessica, auch wenn Du nicht mehr mit uns Streife fahren kannst, eines wirst Du immer sein: eine Kollegin der Münchner Polizei!“

Für ihre Kollegen sei dieser Einsatz eine Mahnung gewesen: eine Mahnung, „stets aufeinander Acht zu geben“. Es sei keine Selbstverständlichkeit, „am Ende des Tages die Dienststelle zu verlassen und gesund zu seinen Liebsten zurückzukehren“, heißt es weiter.



Polizeikollegen melden sich zu Wort

Unter dem Post befinden sich zahlreiche Tränen-Emojis und Kommentare. Darunter auch von der Deutschen Polizeigewerkschaft, Bezirksverband Oberfranken. Deren Nachricht: „#Polizeifamilie hält zusammen.“ (am)

