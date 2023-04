Prozess Rüstungsfirmen streiten vor Gericht um „Leopard“-Panzer

Der Panzerhersteller Krauss Maffei Wegmann zieht wegen eines Streits um die Urheberrechte am „Leopard“-Panzer gegen den Rüstungskonzern Rheinmetall vor Gericht. Das Münchner Unternehmen will Rheinmetall die Behauptung untersagen, dass die Rechte am Leopard bis einschließlich Version 2A4 bei Rheinmetall lägen. Am 2. Mai will das Landgericht München I den Fall verhandeln, wie eine Gerichtssprecherin am Dienstag sagte. Zuerst hatte die „Neue Zürcher Zeitung“ berichtet.

dpa