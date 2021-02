Anzeige

Kriminalität Ruhestörung: Polizei findet Waffen und Drogen Bei einer Kontrolle wegen Ruhestörung hat die Polizei in Würzburg mehrere Waffen und rund 130 Gramm Marihuana gefunden.

Mail an die Redaktion Ein Polizei-Schild hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Würzburg.Nachbarn hatten die Beamten gerufen, weil in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses lautstark gefeiert wurde, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als ihnen ein 20-Jähriger die Tür öffnete, entdeckten sie noch zwei weitere Männer im Alter von 20 und 23 Jahren. Zudem fanden sie bei der Kontrolle in der Nacht zum Sonntag mehrere Hieb-, Stoß- und Stichwaffen. Der Gastgeber muss sich nun unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz verantworten. Zudem wurde das Trio wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.

