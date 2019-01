Wetter Ruhiges Winterwetter in Bayern: Es wird kälter Nach den starken Schneefällen in Bayern wird sich die Wetterlage in den nächsten Tagen weiter beruhigen.

Mail an die Redaktion Skifahrer laufen zur Piste unterhalb der vom Schnee bedeckte Wallberg-Kapelle "Heilig Kreuz". Foto: Peter Kneffel

München.Von Nordwesten erreicht den Freistaat zunächst ein atlantischer Tiefausläufer, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mitteilte. Dabei kann es im Fichtelgebirge und an den Alpen etwas Schnee geben. Am Freitag zieht das Tief weiter, so dass es am Wochenende weitgehend trocken sein dürfte. Nach einem relativ milden Donnerstag kühlt es am Freitag bei einem Mix aus Sonne und Wolken auf minus 1 und 4 Grad ab. Frostig bleibt es auch am Wochenende bei minus 2 bis -1 Grad.