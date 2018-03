Auszeichnungen

Rumäniens Staatspräsident bekommt Franz-Josef-Strauß-Preis

Der rumänische Staatspräsident Klaus Iohannis wird für seine Verdienste um die Demokratie und den Weg seines Landes in die Europäische Union mit dem Franz-Josef-Strauß-Preis geehrt. Mit dem mit 10 000 Euro dotierten Preis würdigt die CSU-nahe Hanns-Seidel-Stiftung laut Mitteilung, dass der 58-Jährige „von Anfang an der Korruption den Kampf angesagt hat, der die Justiz unabhängig machte und so die Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie in Rumänien nachhaltig verbesserte“. Bei der Preisverleihung am 2. Juni in München sollen Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) die Laudation halten und CSU-Chef Horst Seehofer sowie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) als Festredner auftreten.