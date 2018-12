Fussball

Rummenigge: Keine Entscheidung bei Bayern über Transfers

Laut Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge ist es noch offen, ob sich der FC Bayern München in der Winterpause mit neuen Spielern verstärkt. „Ob wir was im Januar oder erst im Sommer machen, darüber ist noch keine Entscheidung gefallen“, sagte Rummenigge nach dem 3:0 bei Eintracht Frankfurt am Samstag dem TV-Sender Sky. Gleichzeitig kündigte er aber an, dass der Umbruch kommen werde. „Konkurrenz macht die Spieler besser.“