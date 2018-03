Fussball

Rummenigge kritisiert Terminhatz

In der Debatte um die Club-WM und Global Nations League hat Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge seine Kritik an der Termindichte im Profifußball erneuert. „Die Clubs verhalten sich seit Jahren dem Fußball und den Spielern gegenüber vorbildlich. Die Bundesliga gibt es seit 1965 mit 18 Clubs. Die Champions League hat 13 Runden, sie hatte mal 17. Der Spieler hat nur eine begrenzte Zeit für seine Karriere, man sollte ihn nicht unbedingt durch Terminhatz in Verletzungen jagen“, sagte Rummenigge dem „Kicker“ in einem Interview (Montag-Ausgabe).