Fußball Rummenigge neuer Ehrenangehöriger der DFL

Karl-Heinz Rummenigge ist ab sofort Ehrenangehöriger der Deutschen Fußball Liga (DFL). Der ehemalige Vorstandschef des FC Bayern, der in seiner Karriere 392 Spiele im Trikot der Münchner absolviert hatte, erhielt die Ehrennadel am Mittwoch bei der DFL-Generalversammlung in Dortmund.

dpa