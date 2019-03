Fussball Rummenigge setzt Löw unter Druck Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge hat Bundestrainer Joachim Löw nach der Ausmusterung von drei Münchnern aus der Nationalmannschaft unter Druck gesetzt.

Rummenigge setzt Löw unter Druck: „Persönliche Verantwortung". Foto: Matthias Balk/Archiv

München.Die Entscheidung des Bundestrainers sei zu respektieren, sagte der Vorstandschef des FC Bayern zwar, ergänzte aber in der „Abendzeitung“ (Donnerstag): „Er hat damit natürlich auch eine große persönliche Verantwortung übernommen. Denn von Fußball-Deutschland wird jetzt erwartet, dass die Qualifikation zur Europameisterschaft 2020, die ja auch in München stattfindet, gelingt. Und dass die deutsche Mannschaft wieder den attraktiven Fußball zeigt, den man in den vergangenen zehn Jahren genießen durfte.“

Löw hatte Mats Hummels, Jérôme Boateng und Thomas Müller am Dienstag mitgeteilt, sie nicht mehr für die Nationalmannschaft zu nominieren, um den Generationswechsel voranzutreiben. „Unsere drei Spieler sind ja nicht gerade das, was ich als altes Eisen bezeichnen würde“, sagte Rummenigge. Der Verein kritisiert den Zeitpunkt der Verkündung eine Woche vor dem Champions-League-Rückspiel gegen den FC Liverpool.

Rummenigge hofft nun auf eine Trotzreaktion: „Ich bin sicher, Thomas, Mats und Jérôme werden sich von dieser Entscheidung nicht irritieren lassen. Ich denke vielmehr, dass es eine Woche wird, in der unsere drei Spieler zeigen werden, welche Qualität in ihnen steckt.“