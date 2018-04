Fussball Rummenigge würde Rückkehr von Klose als Jugendcoach begrüßen Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge würde sich über eine Rückkehr von Fußball-Weltmeister Miroslav Klose als Jugendtrainer zum FC Bayern München freuen. „Das ist eine tolle Idee, die ich sehr begrüße. Wir haben gerne Spieler bei uns im Verein, die eine große Spieler-Karriere hatten, und die hatte Miro bei uns. Er will Trainer werden, deshalb ist das eine gute Sache und ich wünsche ihm viel Glück“, sagte Rummenigge nach dem 6:2 am Dienstagabend im Halbfinale des DFB-Pokals bei Bayer Leverkusen.

München.Der frühere Bayern-Stürmer Klose soll als Jugendtrainer an die Isar zurückkehren. Das bestätigte Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Dienstagabend. Der „Sport Bild“ zufolge soll der WM-Rekordtorschütze im Sommer die U17 des deutschen Rekordmeisters übernehmen. Klose ist aktuell Assistent von Bundestrainer Joachim Löw und wird in der Funktion auch bei der WM in Russland sein.