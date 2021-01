Anzeige

Gesundheit Rund 111 000 Corona-Impfungen in Bayern Der Schwerpunkt der Impfungen liege weiter auf den Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen sowie auf dem Personal von Kliniken.

Merken

Mail an die Redaktion Klaus Holetschek bei seiner Vereidigung auf das Amt des bayerischen Gesundheitsministers. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.In Bayern sind nach Angaben des neuen bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek (CSU) bereits mehr als 111 000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Der Schwerpunkt der Impfungen liege auf den Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen sowie auf dem Personal von Kliniken in Bereichen mit einem sehr hohen Risiko, wie Holetschek am Sonntag mitteilte. Rund die Hälfte der 111 897 Impfungen (Stand 9. Januar) seien bei Krankenhauspersonal sowie Mitarbeitern in Pflegeeinrichtungen erfolgt.

Bayern habe ein „gutes System mit 99 Impfzentren aufgebaut“. Jede Impfdose, die Bayern vom Bund bekomme, werde sofort verabreicht. Am 8. Januar habe der Freistaat weitere 112 125 Impfdosen des Herstellers Biontech erhalten.

Impftermine online vereinbaren

Zugleich forderte Holetschek, innerhalb der EU Impfstoffe schneller zuzulassen. Zudem benötige man mehr Impfstoff. Die Bereitschaft in der Bevölkerung sei hoch, viele Menschen wünschten sich eine schnellstmögliche Impfung. „Jeder, der geimpft werden will, wird geimpft werden“, sagte der Gesundheitsminister.

Ab Montag sollen Bayerns Bürger Corona-Impftermine über ein Portal des Freistaats vereinbaren können. Die Vergabe der Termine orientiere sich streng an der Zugehörigkeit zu der jeweiligen Prioritätengruppe. Die telefonische Terminvereinbarung sei aber weiterhin möglich, um Bürgern ohne Internetzugang die Registrierung zu ermöglichen. (dpa)