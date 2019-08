Soziales Rund 150 Teilnehmer beim „Löwenmarsch“ mit dem Prinzen Wandern für den guten Zweck: Ludwig Prinz von Bayern will mit einem 100 Kilometer langen Marsch Geld für ein Entwicklungsprojekt in Kenia sammeln. Zum Start gibt es bereits einen dicken Scheck.

Mail an die Redaktion Ludwig Prinz von Bayern mit Studenten seines IT-Bildungsprojekts "Learning Lions". Foto: Learning Lions/dpa

Kaltenberg.Zum Start einer 100 Kilometer langen Wanderung mit Ludwig Prinz von Bayern sind am Samstag etwa 150 Teilnehmer erschienen. Nicht alle Wanderer werden den gesamten Weg laufen, wie die Veranstalter bekanntgaben. Einige von ihnen schließen sich einer Teilstrecke an, wie zum Beispiel Rosi Mittermaier und Christian Neureuther. Der Prinz will innerhalb von 24 Stunden von Schloss Kaltenberg (Landkreis Landsberg am Lech) zum Schloss Hohenschwangau (Landkreis Unterallgäu) wandern - ohne Pause und durch die Nacht. Mit dem sogenannten „Löwenmarsch“ will der 37-Jährige Spenden für ein Bildungsprojekt in Kenia sammeln.

Ziel des Projektes „Learning Lions“ ist es, jungen Menschen in der sehr armen und abgelegenen kenianischen Region Turkana an der Grenze zu Südsudan und Äthiopien eine kostenlose Ausbildung in den Bereichen IT-Dienstleistungen und digitale Medien zu ermöglichen. Von den Spenden soll der Bau eines IT-Campus im Norden Kenias ermöglicht werden.

Der Freistaat Bayern unterstützt das Projekt „Learning Lions“ mit fast einer halben Million Euro. Staatskanzleichef Florian Herrmann, der ebenfalls an der Wanderung teilnimmt, übergab am Samstag vor dem Start einen Scheck über 478 500 Euro an die Hilfsorganisation.