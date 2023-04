Unfälle Rund 17.000 Liter Gülle bei Verkehrsunfall ausgelaufen

Rund 17.000 Liter Gülle sind bei einem Unfall am Samstag im Landkreis Bayreuth ausgelaufen - teilweise auch in einen Zufluss des Roten Mains. Ein landwirtschaftliches Fahrzeug war aus zunächst unklaren Gründen in einer Kurve bei Heinersreuth umgekippt, wie eine Polizeisprecherin gegen Mittag sagte. Auf dessen Anhänger war ein Güllefass, das mit Gärresten einer Biogasanlage befüllt war. Dieses Fass lief am Samstag aus.

dpa