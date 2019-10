Verkehr Rund 22 Stunden am Lenkrad: Hohes Bußgeld für Lkw-Fahrer Weil er deutlich zu lange am Lenkrad seines Sattelzugs saß, muss ein 44-Jähriger Kraftfahrer ein hohes Bußgeld von etwa 6000 Euro zahlen.

Mail an die Redaktion "Halt Polizei" steht auf einer Polizeikelle. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Passau.Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 3 bei Passau stellten Verkehrspolizisten fest, dass der Mann in den vergangenen vier Wochen die zulässige Tageslenkzeit um 146 Stunden überschritten hatte, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag berichtete. In einem Fall saß der Mann knapp 22 Stunden am Stück am Steuer des Lastwagens mit türkischer Zulassung. Die Weiterfahrt sei dem 44-Jährigen untersagt worden. Auch das Unternehmen, für das er tätig ist, erhält eine Strafe von voraussichtlich rund 18 000 Euro.