Kriminalität Rund 30 Kilo Drogen gefunden: Festnahmen Die Polizei in Oberbayern hat eine Bande mutmaßlicher Drogendealer festgenommen.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/Archivbild

Ingolstadt.Während der Durchsuchung mehrerer Anwesen in Ingolstadt beschlagnahmten die Beamten rund 30 Kilogramm Drogen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie stellten vor allem Marihuana und Haschisch, aber auch ein Kilogramm reines Amphetamin sicher. Zwei Brüder im Alter von 19 und 25 Jahren sowie ein 22-Jähriger sollen monatelang Rauschgift aus den Niederlanden nach Bayern geschmuggelt haben. Sie kamen nach der Festnahme am Mittwoch in Untersuchungshaft.