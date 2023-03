Champions League Rund 45.000 Euro Geldstrafe für Bayern nach PSG-Hinspiel

Der FC Bayern München ist für das Verhalten seiner Fans beim Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain zu einer Geldstrafe von insgesamt 44.750 Euro verurteilt worden. Das teilte die Europäische Fußball-Union am Mittwochabend kurz vor dem Rückspiel in München mit. Sanktioniert wurden bei dem 1:0 vor gut drei Wochen unter anderem das Zünden von Feuerwerk und beleidigende Botschaften auf Bannern. PSG muss 39.500 Euro wegen blockierter Durchgänge und ebenfalls des Einsatzes von Pyrotechnik zahlen.

dpa