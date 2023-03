Ansbach Rund 50 Rasenmähroboter von Lastwagen gestohlen

Diebe haben rund 50 Rasenmähroboter von einem Lastwagen in Mittelfranken gestohlen. Den Wert der Beute bei dem Diebstahl in Aurach (Landkreis Ansbach) nahe der Autobahn 6 schätzte ein Polizeisprecher am Freitag auf bis zu 100.000 Euro.

dpa