Brände Rund 60 Anwohner wegen brennender Gartenhütten evakuiert Wegen brennender Gartenhütten haben in Ansbach rund 60 Anwohner ihre Wohnungen und Häuser während der Löscharbeiten verlassen müssen.

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht am Straßenrand. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Ansbach.Das Feuer sei in der Nacht auf Samstag in einem Gartenhaus ausgebrochen und habe sich auf anliegende Gartenhütten ausgeweitet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach etwa eineinhalb Stunden konnten die Anwohner wieder zurückkehren. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Schaden wird bislang auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Um die Brandursache zu klären, ermittelt die Kriminalpolizei.