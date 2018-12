Brauchtum

Rund 70 Teilnehmer beim Nikolaus-Treffen in Murnau

Rauschebärte und zahlreiche rote Gewänder - rund 70 als Nikolaus, Knecht Rupprecht oder Krampus Verkleidete sind am Samstag in Murnau zu einem Nikolaus-Treffen zusammengekommen. Darunter waren Männer und Frauen aus ganz Bayern. Nach der Teilnahme an einem Gottesdienst zogen die Nikoläuse und Krampusse durch die Fußgängerzone der Stadt im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.