Schulen

Rund eine Million Schüler bekommen ihr Zwischenzeugnis

Für rund eine Million Schüler in Bayern steigt heute wieder die Anspannung: Es gibt Zwischenzeugnisse. Die bayerischen Viertklässler bekamen bereits im Januar einen Bericht über ihren Leistungsstand, damit ihnen bis zum Übertrittszeugnis genug Zeit für entsprechende Weichenstellungen bleibt. An Grundschulen kann das Zwischenzeugnis in den Klassen 1 bis 3 durch ein dokumentiertes Lernentwicklungsgespräch ersetzt werden. Im Schuljahr 2017/2018 entschieden sich mehr als 85 Prozent der Grundschulen für diese Variante.