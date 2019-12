Agrar Runder Tisch Artenschutz geht weiter: Kommunen neu im Fokus Im Frühjahr standen die Debatten zwischen Umweltschützern und Bauern im Fokus des Runden Tischs in der Staatskanzlei. Nun geht die Sitzung weiter - mit anderen Teilnehmern und weitergehenden Zielen.

Mail an die Redaktion Eine Biene auf einer Blüte in einer Blumenwiese. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

München.Knapp acht Monate nach dem von allen Beteiligten gelobten Abschluss des Runden Tischs für mehr Arten- und Naturschutz nimmt die Gesprächsrunde wieder ihre Arbeit auf. Im Gegensatz zu den ersten Treffen im Frühjahr hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für heute (15.00 Uhr) aber nur betroffene Vereine und Verbände geladen, um mit Mitarbeitern der Ministerien zu diskutieren. Mit dabei sind auch wieder Vertreter der kommunalen Spitzenverbände und der Kirchen. Zum Auftakt wird auch Söder mit am Tisch sitzen.

Mitglieder der Parteien, etwa von ÖDP und Grünen, die als Initiatoren des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ mitverantwortlich für die öffentliche Debatte um den Artenschutz waren, wurden dagegen bewusst nicht eingeladen. Dies hatte im Vorfeld der Veranstaltung für Kritik gesorgt. Ziel bei der Fortsetzung sei es, über einen neuen Gesellschaftsvertrag zu sprechen und gegenseitige Vorbehalte auszuräumen, hatte Söder schon vor Wochen erklärt.

Wie im Frühling übernimmt die Moderation Alt-Landtagspräsident Alois Glück (CSU). „Wir wollen ja ein Volksbegehren plus umsetzen, neben den landwirtschaftlichen Aspekten gibt es daher noch viele Themen, die nun umgesetzt werden müssen“, sagte Glück der Deutschen Presse-Agentur in München. Im Fokus stehe die Frage, wie auf dem riesigen Flächenpotenzial von Kommunen, Staat, Kirchen und anderen Bodenbesitzern die Gemeinschaftsaufgabe Artenschutz und Naturschönheit umgesetzt werden kann.

Erstmals hatte Söder den Runden Tisch im Frühjahr nach dem Rekord-Erfolg des Volksbegehrens ins Leben gerufen, um zwischen Landwirten und Initiatoren des Volksbegehrens zu vermitteln. Vor allem der Bauernverband hatte heftig gegen die Initiative protestiert. Indirekt nutzte Söder den Tisch aber auch, um die Kritik am Artenschutz in seiner Regierung und in der CSU zu moderieren. In der Folge übernahm die Regierung die Forderungen des Volksbegehrens. Im Landtag wurde im Sommer zeitgleich ein sogenanntes Versöhnungsgesetz verabschiedet, welches finanzielle Kompensationen für die Landwirte regelt. Die AfD-Fraktion im Landtag hat inzwischen Verfassungsklage gegen beide Gesetze eingereicht.