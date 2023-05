Augsburg Russisches „Z“ in Haare rasiert: Geldstrafe

Weil er Polizisten demonstrativ das russische Kriegssymbol „Z“ gezeigt hatte, ist ein Mann am Mittwoch zu einer Geldstrafe von 2250 Euro verurteilt worden. Der 42-Jährige hatte sich das Zeichen in die Haare rasiert. In Augsburg war er dann an einem Polizeiwagen vorbeigelaufen und hatte sich die Mütze abgezogen, damit die Beamten das „Z“ sehen können. Zudem zeigte er auf den am Hinterkopf erkennbaren Buchstaben.

dpa